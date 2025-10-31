Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Футбол Новости

Джанашия: двухлетняя беспроигрышная серия «Локомотива» в матчах с «Зенитом» продолжится

Комментарии

Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников с «Зенитом» в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 1 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Двухлетняя серия без поражений «Локомотива» в матчах с «Зенитом» продолжится. Команда Галактионова в нормальной форме, в отличие от «Зенита». Батраков — угроза для петербуржцев, Воробьёв тоже забивает практически в каждой игре. А у «Зенита» — Глушенков, он может создать опасность», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

