Джанашия: двухлетняя беспроигрышная серия «Локомотива» в матчах с «Зенитом» продолжится

Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия высказался о предстоящем матче железнодорожников с «Зенитом» в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 1 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Двухлетняя серия без поражений «Локомотива» в матчах с «Зенитом» продолжится. Команда Галактионова в нормальной форме, в отличие от «Зенита». Батраков — угроза для петербуржцев, Воробьёв тоже забивает практически в каждой игре. А у «Зенита» — Глушенков, он может создать опасность», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.