22:30 Мск
Главная Футбол Новости

РПЛ согласовала новый контракт на трансляцию игр чемпионата России с «Матч ТВ»

Общее собрание Мир Российской Премьер-Лиги проголосовало за подписание четырёхлетнего контракта с «Матч ТВ», по которому вещатель получит все медиаправа на новый цикл за сумму в районе 28,5 млрд рублей. Действующий контракт между РПЛ и «Матч ТВ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 29 очков по результатам 13 проведённых встреч. Второе место занимает «Локомотив», тройку лидеров замыкает ЦСКА — обе команды набрали по 27 очков.

Действующим чемпионом России является «Краснодар».

