Джанашия: «Спартак» играет плохо — футболисты удаляются почти в каждом матче
Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«Спартак» играет очень плохо. За них я тоже болел, в последнее время мне совсем не нравится их игра. Я даже не могу понять, во что они играют. Почти в каждой игре футболисты удаляются. Не помню, чтобы такое когда-то было. Но матч с «Краснодаром» будет интересным, главное — хорошая и красивая игра. Но фаворит для меня, конечно, «Краснодар», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
