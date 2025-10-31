Джанашия: «Спартак» играет плохо — футболисты удаляются почти в каждом матче

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Спартак» играет очень плохо. За них я тоже болел, в последнее время мне совсем не нравится их игра. Я даже не могу понять, во что они играют. Почти в каждой игре футболисты удаляются. Не помню, чтобы такое когда-то было. Но матч с «Краснодаром» будет интересным, главное — хорошая и красивая игра. Но фаворит для меня, конечно, «Краснодар», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.