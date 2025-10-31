Скидки
Луис Энрике: не вижу больших различий между Семаком и Анчелотти, это тренеры-победители

Луис Энрике: не вижу больших различий между Семаком и Анчелотти, это тренеры-победители
Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о различиях в работе у главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и возглавляющего сборную Бразилии Карло Анчелотти.

— Какие общие черты и различия вы видите между Карло Анчелотти и Сергеем Семаком?
— Честно говоря, я не вижу больших различий. Оба — настоящие профессионалы, трудолюбивые и полностью сосредоточенные на победах. Это тренеры-победители, которые привыкли вести свои команды к титулу и не представляют себе другого исхода. Они много общаются с игроками, уделяют внимание каждой детали и стараются сделать так, чтобы команда показывала свой максимум. При этом оба создают комфортную атмосферу — лёгкую, позитивную, чтобы игроки чувствовали себя свободно и без лишнего давления. Именно поэтому на поле все могут раскрыться и показать свой лучший футбол, — приводит слова Энрике «Фонтанка».

Энрике выступает за «Зенит» с января этого года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

