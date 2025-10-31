Бубнов высказал мнение, что «Рубин» победит «Динамо», если сыграет как с «Краснодаром»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 14-го тура Мир РПЛ, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра состоится 1 ноября.

«В этом и разница, потому что Рашид Рахимов, несмотря ни на что, играет в три центральных защитниках, потому что это у него тактическая схема, она наиграна. Карпин постоянно меняет, и это сказывается на игре и в обороне, и в атаке.

Сейчас, если они [футболисты «Рубина»] сумеют два тайма сыграть, как они с «Краснодаром» сыграли… А «Краснодар» на сегодняшний день не слабее «Зенита». «Краснодар» просто отскочил, они [футболисты «Рубина»] должны были выиграть во втором тайме, они их возили, причём функционально выглядели очень здорово, и по настрою, по всему, как они в своё время играли. Поэтому если они такую игру выдадут, то они однозначно «Динамо» обыграют, а Рашиду Рахимову деваться некуда. А у Карпина ещё хуже ситуация, ему тоже надо выигрывать. Если ничья для «Рубина» нормальный будет результат, несмотря ни на что, то для «Динамо» ничья — уже плохой результат, потому что они всё дальше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».