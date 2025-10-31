Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: опасность «Спартака» кроется в нестабильности

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался в преддверии матча «быков» со «Спартаком». Команды встретятся в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Сила «Спартака» и заключается в том, что он может выдать сумасшедшую игру. Колебание от яркой до невзрачной игры всем бросается в глаза. Сложно сказать, будет ли матч с «Краснодаром» провальным. Опасность «Спартака» кроется в нестабильности. «Краснодар» выглядит фаворитом. Думаю, на поле будут ярче и цельнее соперника», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.