Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: опасность «Спартака» кроется в нестабильности

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: опасность «Спартака» кроется в нестабильности
Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался в преддверии матча «быков» со «Спартаком». Команды встретятся в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«Сила «Спартака» и заключается в том, что он может выдать сумасшедшую игру. Колебание от яркой до невзрачной игры всем бросается в глаза. Сложно сказать, будет ли матч с «Краснодаром» провальным. Опасность «Спартака» кроется в нестабильности. «Краснодар» выглядит фаворитом. Думаю, на поле будут ярче и цельнее соперника», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

