Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Думаю, будет закрытый матч». Генич — о встрече «Краснодара» и «Спартака»

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встрече пройдёт в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«Я думаю, что будет такой закрытый матч. Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны. Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 13 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Спартак» (22) — шестой.

Комментарии
