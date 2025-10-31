«Думаю, будет закрытый матч». Генич — о встрече «Краснодара» и «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встрече пройдёт в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Я думаю, что будет такой закрытый матч. Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны. Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 13 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Спартак» (22) — шестой.