Экс-вратарь «Краснодара» Синицын рассказал, чего не хватает команде в этом сезоне РПЛ

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, чего не хватает южному клубу в нынешнем сезоне. Сейчас «быки» идут на первом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» выглядит хорошо. Идут в группе лидеров, борются и доказывают, что являются действующими чемпионами. Команде не хватает чуть-чуть стабильности в матчах с явными лидерами, например, с «Зенитом». Но остальные матчи показывают, что «Краснодар» — сильная команда. Они будут биться за чемпионство, как и в следующих сезонах», — сказал Андрей Синицын в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

