Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» с «Байером»
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался в преддверии игры 9-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Матч пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 20:30 мск.
Германия — Бундеслига . 9-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Леверкузен» достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге.
И матч между «Баварией» и «Байером» по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
15:13
-
15:13
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:41
-
14:37
-
14:20
-
14:13
-
14:00
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:35
-
11:35
-
11:21
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:50
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:25