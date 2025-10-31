Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался в преддверии игры 9-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Матч пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 20:30 мск.

«Леверкузен» достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге.

И матч между «Баварией» и «Байером» по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».