РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ»

Пресс-служба Мир РПЛ объявила о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей чемпионата России «Матч ТВ». Новое соглашение рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что по новому контракту вещатель получит все медиаправа за сумму в районе 28,5 млрд рублей.

«Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ» договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей лиги. Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/2027 до окончания сезона-2029/2030 – и включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.

Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

