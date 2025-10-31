Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ»

РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Мир РПЛ объявила о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей чемпионата России «Матч ТВ». Новое соглашение рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что по новому контракту вещатель получит все медиаправа за сумму в районе 28,5 млрд рублей.

«Российская Премьер-Лига и «Матч ТВ» договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей лиги. Соглашение рассчитано на четыре года – с начала сезона-2026/2027 до окончания сезона-2029/2030 – и включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.

Подписание соглашения было одобрено на сегодняшнем заседании общего собрания РПЛ. Клубы-члены лиги проголосовали за пролонгацию договора единогласно», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Материалы по теме
РПЛ согласовала новый контракт на трансляцию игр чемпионата России с «Матч ТВ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android