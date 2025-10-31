Скидки
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти высказался после назначения на пост главного тренера «Ювентуса»

Лучано Спаллетти высказался после назначения на пост главного тренера «Ювентуса»
Аудио-версия:
Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после своего назначения в туринский клуб. Он поделился первыми впечатлениями.

«Первые впечатления после назначения в «Ювентус» замечательные. Мы все знаем историю этого клуба и то, как он организован, но быть его частью — это фантастика.

Желание вернуть эту команду на вершину очень велико. Я очень уважаю Игора Тудора, я знаю его и знаю, как он работает. Я уверен, что получил в своё распоряжение хорошо обученную команду, зная профессионализм моего предшественника.

Я убеждён, что у этой команды есть потенциал, иначе меня бы здесь не было. Я верю, что могу хорошо работать, и вижу возможности кое-что исправить.

Голы имеют решающее значение. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Атакующий футбол — важное качество, но главное — это быть командой, иметь коллектив, который понимает, что нужно делать на поле», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Ювентуса» в соцсетях.

