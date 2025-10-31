Спаллетти: хочу вернуть «Ювентус» в чемпионскую гонку

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о турнирных амбициях туринского клуба. Сейчас «зебры» занимают седьмое место в таблице итальянской Серии А сезона-2025/2026, в их активе 15 очков. Отставание от первого места составляет шесть очков.

«Надеюсь вернуть «Ювентус» в чемпионскую гонку. Мы это уже обсудили на первой встрече с игроками. Нам нужно быть как можно более решительными, впереди ещё много матчей, за годы моей работы я повидал всякое (речь о взлётах в турнирной таблице. — Прим. «Чемпионата»). Я испытываю абсолютное уважение к уровню мастерства игроков «Ювентуса», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Ювентуса» в соцсетях.