Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: если «Спартак» не победит «Краснодар», будет очень сложно бороться за чемпионство

Сёмин: если «Спартак» не победит «Краснодар», будет очень сложно бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится 2 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет очень интересный матч. Будет заполненный стадион, много людей и интереса к игре — это самое главное. Если есть интерес, значит, будет серьёзный матч. «Краснодар» и «Спартак» подошли к игре с разными показателями. Если у «Спартака» не будет победы, думаю, им будет очень сложно в дальнейшем побороться за чемпионское звание РПЛ.

«Краснодар» сегодня в хороших кондициях, ему помогут болельщики, потому что в Краснодаре замечательные болельщики. Они очень сильно помогают своей команде, которая находится в хорошей физической готовности. Но это определит предстоящий матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

