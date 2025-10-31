Сёмин: если «Спартак» не победит «Краснодар», будет очень сложно бороться за чемпионство

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в рамках 14-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится 2 ноября.

«Это будет очень интересный матч. Будет заполненный стадион, много людей и интереса к игре — это самое главное. Если есть интерес, значит, будет серьёзный матч. «Краснодар» и «Спартак» подошли к игре с разными показателями. Если у «Спартака» не будет победы, думаю, им будет очень сложно в дальнейшем побороться за чемпионское звание РПЛ.

«Краснодар» сегодня в хороших кондициях, ему помогут болельщики, потому что в Краснодаре замечательные болельщики. Они очень сильно помогают своей команде, которая находится в хорошей физической готовности. Но это определит предстоящий матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.