Арне Слот определил, что поможет «Ливерпулю» прервать затяжную серию поражений

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что поможет мерсисайдцам прервать затяжную серию поражений. «Красные» из семи последних матчей во всех турнирах выиграли только один — у «Айнтрахта» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Качество игроков, которыми мы располагаем, и количество моментов, которые эти игроки всё ещё создают [помогут «Ливерпулю» вернуться на победный путь]. В конечном итоге игроки забьют больше голов, чем мы забивали до сих пор. И нам нужно решить ещё кое-какие вопросы, но если я заговорю об этом, если я буду говорить о том, что нам нужно улучшить, люди скажут, что я ищу оправдания. Так что, может быть, сейчас лучше просто сказать, что нам нужно решить кое-какие вопросы, чтобы работать лучше.

Но на этой неделе будет много и положительных моментов. Как я уже сказал, качество игроков — это самое главное, а количество моментов, которые мы создаём в открытой игре, по-прежнему достаточно велико, чтобы бороться за те позиции, за которые мы боремся», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

