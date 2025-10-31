Николай Наумов: вряд ли «Спартак» выдержит давление «Краснодара»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Спартак» всегда очень интересно играет с «Краснодаром». Могут выиграть 3:0 у них, а потом проиграть в Москве. Вот такой «Спартак» непредсказуемый. На сегодняшний день «Краснодар» выглядит очень солидно. Команда стабилизировала игру, выглядят уверенно. Вряд ли «Спартак» выдержит давление «Краснодара», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.