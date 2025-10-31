Спаллетти ответил на вопрос о возможном уходе Влаховича из «Ювентуса»

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о будущем нападающего Душана Влаховича. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что серб может покинуть туринский клуб.

«О футболистах судят по тому, что они демонстрируют на поле. Мы прекрасно знаем, что всё зависит от самих игроков. Именно качество их игры имеет решающую роль. Ни у кого нет волшебной палочки, будущее футболистов определяют их действия на поле.

Мы поговорим с Влаховичем по поводу будущего, узнаю, каковы его намерения. Посмотрим, что он ответит. Что касается его игры в последнем матче, всё в порядке, он сыграл очень хорошо», — цитирует Спаллетти клубная пресс-служба в соцсетях.