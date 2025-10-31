Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Наумов: беспокоюсь, что молодые игроки «Локо» могут быть зажаты в матче с «Зенитом»

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче железнодорожников с «Зенитом». Команды встретятся в рамках 14-го тура Мир РПЛ 1 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Локомотив» обыгрывает сильные команды, но не может справиться со средними. На матч с «Зенитом» их настраивать не надо. Беспокоюсь только, что молодые могут быть зажатыми. Иногда боязнь ошибки приводит к потере концентрации. Это может случиться. Но думаю, что «Локомотив» даст серьёзный бой.

«Зенит» выглядит неплохо. Команда наладила игру, сбалансировала все линии, стала больше атаковать вертикально. У них будет поддержка. Но надеюсь, что «Локомотив» соберётся и добьётся хотя бы ничьей», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

