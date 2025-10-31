Павел Погребняк определил фаворита предстоящего матча 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Российский бывший нападающий Павел Погребняк считает, что санкт-петербургский «Зенит» является фаворитом предстоящего матча 14-го тура Мир РПЛ с московским «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.

«В Петербурге только один фаворит. Не будем забывать кто. «Локомотиву» придётся непросто. Свои претензии на золотые медали надо будет доказывать в матче с принципиальным соперником. Турнирная таблица обязывает команды побеждать», — приводит слова Погребняка Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (26) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (27) — второй.