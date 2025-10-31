Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: Головину доверяют в «Монако», самое главное, чтобы травмы оставили в покое

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. В матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3) хавбек оформил дубль. Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6'     1:1 Гирасси – 19'     1:2 Балогун – 41'     2:2 Гирасси – 45+6'     2:3 Аклиуш – 55'     2:4 Головин – 75'     3:4 Мохамед – 80'     3:5 Головин – 90+4'    

«Головин — молодец, что никуда не дёргался. Ему доверяют в «Монако», он это заслужил. Головин опять набрал хорошие кондиции. Самое главное, чтобы его оставили в покое травмы. Это футболист хорошего уровня, играет стабильно и долгое время», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

Александр Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Нанта»
