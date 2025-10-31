Сёмин: Головину доверяют в «Монако», самое главное, чтобы травмы оставили в покое

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. В матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3) хавбек оформил дубль. Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

«Головин — молодец, что никуда не дёргался. Ему доверяют в «Монако», он это заслужил. Головин опять набрал хорошие кондиции. Самое главное, чтобы его оставили в покое травмы. Это футболист хорошего уровня, играет стабильно и долгое время», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.