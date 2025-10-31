Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом

Владислав Радимов: того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» из семи последних чемпионатов в шести был чемпионом. И вообще того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (26) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (27) — второй. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (29), являющийся действующим чемпионом страны.

Материалы по теме
Павел Погребняк определил фаворита предстоящего матча 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android