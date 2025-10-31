Владислав Радимов: того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.

«Зенит» из семи последних чемпионатов в шести был чемпионом. И вообще того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (26) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (27) — второй. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (29), являющийся действующим чемпионом страны.