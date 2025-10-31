Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РПЛ прокомментировали подписание нового четырёхлетнего контракта с «Матч ТВ»

В РПЛ прокомментировали подписание нового четырёхлетнего контракта с «Матч ТВ»
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию игр чемпионата России «Матч ТВ». Новое соглашение рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что по новому контракту вещатель получит все медиаправа за сумму в районе 28,5 млрд рублей.

«Мы очень рады продолжению сотрудничества с нашим надёжным партнёром и действующим основным вещателем. Продление соглашения — не формальность, а стратегический выбор.

Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол ещё ярче, доступнее и привлекательнее – чтобы каждый матч РПЛ был событием, которого ждут миллионы», – приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Официально
РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android