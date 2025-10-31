В РПЛ прокомментировали подписание нового четырёхлетнего контракта с «Матч ТВ»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию игр чемпионата России «Матч ТВ». Новое соглашение рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что по новому контракту вещатель получит все медиаправа за сумму в районе 28,5 млрд рублей.

«Мы очень рады продолжению сотрудничества с нашим надёжным партнёром и действующим основным вещателем. Продление соглашения — не формальность, а стратегический выбор.

Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол ещё ярче, доступнее и привлекательнее – чтобы каждый матч РПЛ был событием, которого ждут миллионы», – приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.