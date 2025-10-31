Скидки
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей первого этапа 1/4 финала Пути регионов и ответных игр 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап (здесь и далее — московское время)

Вторник, 25 ноября:

18:00. «Торпедо» Москва – «Балтика» Калининград;
20:30. «Арсенал» Тула – «Рубин» Казань.

Среда, 26 ноября:

20:30. «Нефтехимик» Нижнекамск – «Ростов» Ростов-на-Дону.

Четверг, 27 ноября:

18:00. «КАМАЗ» Набережные Челны – «Крылья Советов» Самара.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Среда, 26 ноября:

18:00. ЦСКА Москва – «Динамо» Махачкала;
18:00. «Краснодар» – «Оренбург»;
20:30. «Локомотив» Москва – «Спартак» Москва.

Четверг, 27 ноября:

20:30. «Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

