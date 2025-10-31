Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей первого этапа 1/4 финала Пути регионов и ответных игр 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап (здесь и далее — московское время)
Вторник, 25 ноября:
18:00. «Торпедо» Москва – «Балтика» Калининград;
20:30. «Арсенал» Тула – «Рубин» Казань.
Среда, 26 ноября:
20:30. «Нефтехимик» Нижнекамск – «Ростов» Ростов-на-Дону.
Четверг, 27 ноября:
18:00. «КАМАЗ» Набережные Челны – «Крылья Советов» Самара.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
Среда, 26 ноября:
18:00. ЦСКА Москва – «Динамо» Махачкала;
18:00. «Краснодар» – «Оренбург»;
20:30. «Локомотив» Москва – «Спартак» Москва.
Четверг, 27 ноября:
20:30. «Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.