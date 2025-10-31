Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» хорош в последних играх, и «Локомотив» очень хорош. Мне кажется, матч должен получиться ярким, с множеством голевых моментов. Сама игра получится яркой, на встречных курсах, достаточно голевая», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — второй. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», являющийся действующим чемпионом страны.
