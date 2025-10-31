Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин ответил, может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в ЦСКА

Сёмин ответил, может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил, может ли вратарь ЦСКА Владислав Тороп стать достойной заменой голкиперу Игорю Акинфееву в московском клубе.

— Может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в долгосрочной перспективе?
— Конечно, может! Он очень интересный вратарь. Неоднократно себя проявлял в матчах. Была неудачная игра с «Локомотивом», всё бывает у вратарей. Тороп — вратарь серьёзного уровня, в будущем хорошая замена для Игоря Акинфеева. Тем более ему есть у кого учиться, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Торопу 21 год, Акинфееву 39 лет.

Материалы по теме
Сёмин: Головину доверяют в «Монако», самое главное, чтобы травмы оставили в покое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android