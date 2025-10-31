Сёмин ответил, может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил, может ли вратарь ЦСКА Владислав Тороп стать достойной заменой голкиперу Игорю Акинфееву в московском клубе.

— Может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в долгосрочной перспективе?

— Конечно, может! Он очень интересный вратарь. Неоднократно себя проявлял в матчах. Была неудачная игра с «Локомотивом», всё бывает у вратарей. Тороп — вратарь серьёзного уровня, в будущем хорошая замена для Игоря Акинфеева. Тем более ему есть у кого учиться, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Торопу 21 год, Акинфееву 39 лет.