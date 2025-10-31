Агент Батракова рассказал, насколько вероятен переход Алексея в европейский клуб зимой

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитник «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, насколько вероятен переход хавбека в европейский клуб в зимнее трансферное окно — 2026.

– Стабильность – признак интереса к Батракову со стороны европейских клубов, в том числе – «Барселоны». Предусмотрены ли для них отступные в контракте Алексея? И насколько реально ему уехать в Европу зимой?

– Зимой это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб «Локомотив». Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Всё остальное – это вопрос договорённостей, — приводит слова Кузьмичёва «Спорт день за днём».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.