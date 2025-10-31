Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова рассказал, насколько вероятен переход Алексея в европейский клуб зимой

Агент Батракова рассказал, насколько вероятен переход Алексея в европейский клуб зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитник «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, насколько вероятен переход хавбека в европейский клуб в зимнее трансферное окно — 2026.

– Стабильность – признак интереса к Батракову со стороны европейских клубов, в том числе – «Барселоны». Предусмотрены ли для них отступные в контракте Алексея? И насколько реально ему уехать в Европу зимой?
– Зимой это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб «Локомотив». Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Всё остальное – это вопрос договорённостей, — приводит слова Кузьмичёва «Спорт день за днём».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Батраков повторил невероятный рекорд Кержакова и Жо
Истории
Батраков повторил невероятный рекорд Кержакова и Жо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android