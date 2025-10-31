Скидки
Луис Энрике ответил, является ли Глушенков самым талантливым российским футболистом

Аудио-версия:
Комментарии

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, считает ли он нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова самым талантливым российским футболистом. Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Глушенков талантливее экс-полузащитника сборной России Андрея Аршавина.

— Считаете ли вы Максима Глушенкова самым талантливым российским футболистом?
— Да, конечно. Макс — очень сильный игрок, он много делает для команды. Вижу, как он работает, как растёт, как помогает партнёрам. У него большой талант, отличные футбольные качества и огромное желание развиваться. Думаю, он действительно может считаться одним из лучших игроков в России и, возможно, самым талантливым среди российских футболистов сейчас, — приводит слова Энрике «Фонтанка».

Энрике выступает за «Зенит» с января этого года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Луис Энрике: не вижу больших различий между Семаком и Анчелотти, это тренеры-победители
