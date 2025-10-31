Милан Гаич рассказал, как из опорного хавбека переквалифицировался в правого защитника

Футболист московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о своей смене позиции. Часть своей карьеры серб отыграл на позиции опорного полузащитника, однако в ЦСКА его используют на фланге обороны.

— С первых дней в ЦСКА ты стал основным правым защитником, но в юности играл на позиции опорника, верно?— Да, а начинал вообще центральным защитником, но потом постепенно меня перевели в опорную зону, где я играл вплоть до молодёжного чемпионата мира (2015 года. — Прим. «Чемпионата»). Тогда в сборной не хватало игроков справа: ну я попробовал, поиграл, так и перестроился в правого защитника.

— Как тебе дался переход?

— Тренер позвал меня на разговор и предложил сменить позицию на латераля. Я тот игрок, который любит открываться, убегать, двигаться вперёд-назад и помогать атаке, поэтому у меня не было больших проблем с перестроением. Можно сказать, что смена позиции далась мне легко, — приводит слова Гаича официальный сайт ЦСКА.