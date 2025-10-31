Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии здоровья игроков своей команды: Райана Гравенберха, Александера Исака и Кëртиса Джонса перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится 1 ноября на стадионе «Энфилд».

«Райан тренировался с нами вчера. Сегодня также запланирована тренировка. После мы решим, сможет ли он выйти в стартовом составе. Исак и Джонс ещё не тренировались. На 99,9% мы уверены, что их не будет в составе в субботу. Как уже много раз говорил, на завершающем этапе восстановления всё может немного замедлиться или ускориться. Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.