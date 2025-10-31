Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем с «Астон Виллой»

Слот высказался о травмах «Ливерпуля» перед матчем с «Астон Виллой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии здоровья игроков своей команды: Райана Гравенберха, Александера Исака и Кëртиса Джонса перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится 1 ноября на стадионе «Энфилд».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райан тренировался с нами вчера. Сегодня также запланирована тренировка. После мы решим, сможет ли он выйти в стартовом составе. Исак и Джонс ещё не тренировались. На 99,9% мы уверены, что их не будет в составе в субботу. Как уже много раз говорил, на завершающем этапе восстановления всё может немного замедлиться или ускориться. Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Ливерпуль» потерпел четвёртое поражение подряд в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android