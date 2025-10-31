Скидки
Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко рассказал, как Вернблум довёл Тикнизяна до слёз

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко рассказал, как Вернблум довёл Тикнизяна до слёз
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился историей, как экс-футболист красно-синих Понтус Вернблум на тренировке довёл до слёз выпускника академии московской команды Наира Тикнизяна.

– Алан, как мы помним, злился скорее на судей и на себя, кричал в воздух. А вот Вернблум — на партнёров.
– Ох, как от Понтуса прилетало. Однажды он довёл Тикнизяна до слёз на тренировке.

– Слышали эту историю. Но чтобы прямо до слёз...
– Играли «пять на пять», Наир — в одной команде с Понтусом. Пару раз ошибся — и Вернблум жёстко закипел. Человек люто ненавидел проигрывать. А кому будешь пихать, если не молодому, который ещё и ошибается! Тогда Вернблум сказал Тикнизяну: «Если будешь так играть, поедешь в «Ашан» работать». Наир воспринимал такое тяжело, — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Шведский полузащитник выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2018 год. За этот период он принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 17 результативными передачами. Тикнизян находился в системе красно-синих с 2016 по 2021 год. В составе взрослой команды защитник сыграл 43 матча во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал три ассиста.

