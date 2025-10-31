Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в Суперлиге и приблизился к лидеру

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в Суперлиге и приблизился к лидеру
Комментарии

Завершился матч 29-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Игра проходила на стадионе «Шанхай Стэдиум». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 29-й тур
31 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 0
Шэньчжэнь Пэн Сити
1:0 Андре – 2'    

На второй минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре.

После 29 матчей китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 61 очко и на текущий момент занимают второе место. На первой строчке располагается «Шанхай Порт», заработавший 63 очка после 29 игр. Замыкает тройку лидеров «Чэнду Жунчэн» с 59 очками. До конца чемпионата остался один тур.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2025
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2025
Материалы по теме
Акинфеев поздравил с Днём тренера специалистов, с которыми работал в течение карьеры

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android