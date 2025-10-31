Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон. Француз забил 31 гол в Ла Лиге

Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за минувший сезон, в котором он забил 31 гол в 34 матчах Ла Лиги.

«Спасибо всем за то, что вы здесь. Для меня честь получить «Золотую бутсу». Спасибо всем за эту награду. Это очень важно для меня. Это многое значит. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они были здесь и всегда помогали мне. Мы невероятная команда, способная многое выиграть.

Рад, что выступаю за «Реал», это всегда было моей мечтой с детства. Теперь я здесь и надеюсь выступать тут ещё много лет. Хочу поблагодарить болельщиков «Реала», их поддержка очень много значит для меня.

Надеюсь выиграть «Золотую бутсу» в следующий раз, я хорошо стартовал, но давайте посмотрим. Спасибо всем вам», — сказал Мбаппе после вручения награды.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе: