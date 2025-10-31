Слот — о смене тактики «Ливерпуля»: это противоречит моим убеждениям

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможности изменения тактики команды и переходу к более оборонительной модели.

«Это противоречит моим убеждениям. Прошлогодний матч с «Манчестер Сити», в котором мы играли от обороны, был исключением, но во втором тайме было необходимо сыграть именно так. В каждой игре, может быть, за исключением встреч с «Кристал Пэлас» и «Брентфордом», мы заслуживали гораздо большего, чем получили. Мы практически не допускаем моментов у наших ворот. Даже в матче с «Брентфордом» у соперников было всего три момента. К сожалению, все три были реализованы. Не вижу, чтобы мы позволяли соперникам много создавать, поэтому не вижу причин менять нашу игру», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.