Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем с «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии здоровья игроков своей команды перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который состоится 1 ноября на стадионе «Тёрф Мур».

«Мартинелли всё ещё не играет, думаю, эта игра состоится без него. Салиба — нужно подождать и посмотреть. У нас сегодня днём ещё одна тренировка, скорее всего, пока он не готов. Хаверц, Мадуэке, Эдегор и Жезус продолжают активное восстановление после травм. Надеюсь, они будут готовы через несколько недель, ведь у нас есть перерыв на матчи сборных», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.