Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем с «Бёрнли»

Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем с «Бёрнли»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии здоровья игроков своей команды перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который состоится 1 ноября на стадионе «Тёрф Мур».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мартинелли всё ещё не играет, думаю, эта игра состоится без него. Салиба — нужно подождать и посмотреть. У нас сегодня днём ещё одна тренировка, скорее всего, пока он не готов. Хаверц, Мадуэке, Эдегор и Жезус продолжают активное восстановление после травм. Надеюсь, они будут готовы через несколько недель, ведь у нас есть перерыв на матчи сборных», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Материалы по теме
Микель Артета высказался по итогам победного для «Арсенала» матча с «Брайтоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android