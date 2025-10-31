Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Артета — о матче с «Бёрнли»: это очень сложная команда

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграет с «Бёрнли». Матч состоится 1 ноября на стадионе «Тёрф Мур».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нужно сохранять тот же уровень концентрации, сосредоточенности и амбиций, который мы демонстрируем в каждом матче. Любой матч приносит свои трудности, иногда нам нужно быть очень терпеливыми, иногда — использовать другой подход. Игра с «Бёрнли» будет сложной. У них очень хороший тренер, хорошо знаю Скотта Паркера, то, что он сделал с этой командой, впечатляет. Если посмотреть на все матчи, которые я видел в их исполнении, это очень и очень сложная команда», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Бёрнли» занимает 16-е место с 10 очками в активе.

