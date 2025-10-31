Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: в юношеской ЛЧ Головин всех возил, был гораздо ярче Хаверца

Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко отметил, что экс-хавбек красно-синих Александр Головин выделялся ещё на юношеском уровне. Оба футболиста являются выпускниками академии московского клуба.

– Выходил у Слуцкого ты всё-таки нечасто.

– Дзагоев, Ерёменко — как выиграть у них конкуренцию? Головин, по сути, единственный, у кого получилось из молодых. Мы с Сашей играли вместе ещё в молодёжке ЦСКА: я в опоре, он — выше. Сразу было видно: растёт игрок топового уровня. Быстрый, лёгкий. В юношеской ЛЧ всех возил.

– Даже Хаверца из «Баварии»?

– Кай вообще ничем не запомнился. Головин был гораздо ярче — к тому моменту уже выходил за основу ЦСКА, — приводит слова Гордюшенко Sport24.

Головин находился в системе ЦСКА с 2012 по 2018 год. За этот период полузащитник принял участие в 113 матчах во всех турнирах за взрослую команду, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В 2018 году Головин перешёл в «Монако». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

