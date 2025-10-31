Скидки
Найнгголан — о Мартинесе: для меня он не знаток футбола и очень плохой тренер

Известный экс-футболист «Интера» и «Ромы» Раджа Найнгголан высказался о бывшем тренере сборной Бельгии Роберто Мартинесе, а также об игре под его руководством.

«Мартинес отстранил меня без причины. Его доводы для меня остаются бредом. Потому что для меня он не знаток футбола и очень плохой тренер. Все, кто говорит, что он хороший тренер, не разбираются в футболе. Хороший тренер — это тот, кто даёт команде идею. А с Мартинесом у Бельгии её никогда не было. Когда возникали проблемы, решения приходили благодаря индивидуальным качествам: «Азар, ты с этим разберёшься». Или мяч Де Брёйне и: «Ты подумай минутку». Или мяч Лукаку. Но у нас никогда не было единого стиля игры. И это чистая правда», — приводит слова Найнгголана Nieuwsblad.

