Месси намерен поддержать оппозицию Лапорте на выборах президента «Барселоны» — Abc

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен поддержать оппозицию Жоану Лапорте на президентских выборах в клубе в 2026 году. Об этом сообщает Abc.

По информации источника, аргентинский футболист считает, что глава сине-гранатовых предал его, в последний момент отозвав предложение о новом трудовом соглашении. Однако Месси не поддержит ни одного кандидата, если у него не будет реальных шансов на победу.

Существуют группы, работающие на созданием единой альтернативы Лапорте. Они стремятся склонить Месси на свою сторону с целью получить массовую поддержку болельщиков.

Нападающий покинул «Барселону» в 2021 году. Сообщалось, что «Барселона» была вынуждена сократить траты и не имела возможности продлить контракт с Месси, несмотря на его готовность пойти на существенное сокращение зарплаты.

