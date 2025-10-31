Скидки
Футбол

Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами

Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался перед игрой 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой московский «Спартак» встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт на «Ozon Арене» в Краснодаре 2 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» может неожиданно показать хорошую игру. «Краснодар» же более стабильный. Команда проиграла «Локомотиву», «Зениту», с сильными командами «Краснодар» играет с опаской. Может, не хватает сил. Игра будет очень интересной. Конечно, «быки» по всем показателям выглядят фаворитами. Но «Спартак» может преподнести сюрприз», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сенников — о дисквалификации Монтеса: перед «Зенитом» хуже потерять Баринова и Батракова
