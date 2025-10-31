Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами
Поделиться
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался перед игрой 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой московский «Спартак» встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт на «Ozon Арене» в Краснодаре 2 ноября.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Спартак» может неожиданно показать хорошую игру. «Краснодар» же более стабильный. Команда проиграла «Локомотиву», «Зениту», с сильными командами «Краснодар» играет с опаской. Может, не хватает сил. Игра будет очень интересной. Конечно, «быки» по всем показателям выглядят фаворитами. Но «Спартак» может преподнести сюрприз», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
18:22
-
18:17
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:46
-
17:36
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:17
-
17:12
-
17:02
-
17:02
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:26
-
16:14
-
16:12
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:25
-
15:13
-
15:13
-
15:03