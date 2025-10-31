«Факел» организовал командный коридор для Дзиова, вернувшегося после тяжёлой травмы

Защитник «Факела» Макс Дзиов вернулся к тренировкам после восстановления от тяжёлой травмы, полученной в матче с «Рубином» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ сезона-2024/2025, который состоялся 27 апреля. В связи с этим футболисты воронежской команды организовали для Дзиова командный коридор.

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

«На этих кадрах, возможно, самый счастливый человек на свете.

27 апреля в матче с «Рубином» наш защитник Макс Дзиов получил тяжелейший перелом голени со смещением отломков. Специалисты тогда спрогнозировали, что Макс может восстанавливаться до 10 месяцев. Медицинский штаб «Факела» справился за шесть месяцев. Сегодня, 31 октября, Макс прошёл через командный коридор и вышел на тренировку наравне с партнёрами», — написано в телеграм-канале «Факела».

