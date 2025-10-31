Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» организовал командный коридор для Дзиова, вернувшегося после тяжёлой травмы

«Факел» организовал командный коридор для Дзиова, вернувшегося после тяжёлой травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Факела» Макс Дзиов вернулся к тренировкам после восстановления от тяжёлой травмы, полученной в матче с «Рубином» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ сезона-2024/2025, который состоялся 27 апреля. В связи с этим футболисты воронежской команды организовали для Дзиова командный коридор.

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

«На этих кадрах, возможно, самый счастливый человек на свете.

27 апреля в матче с «Рубином» наш защитник Макс Дзиов получил тяжелейший перелом голени со смещением отломков. Специалисты тогда спрогнозировали, что Макс может восстанавливаться до 10 месяцев. Медицинский штаб «Факела» справился за шесть месяцев. Сегодня, 31 октября, Макс прошёл через командный коридор и вышел на тренировку наравне с партнёрами», — написано в телеграм-канале «Факела».

Материалы по теме
Гендиректор «Факела» Асхабадзе обсудил усиление команды с губернатором Воронежской области

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android