Артета — о борьбе за титул в АПЛ: стараюсь максимально подготовить команду

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за титул в нынешнем сезоне АПЛ перед матчем 10-го тура чемпионата, в котором его команда сыграет с «Бёрнли». Матч состоится 1 ноября на стадионе «Тёрф Мур».

«Для меня всё начинается в первый день предсезонки. Стараюсь максимально подготовить команду и игроков к каждой игре, потому что это очень длинный путь. Мы должны сосредоточиться на пути к победе. Конечно, нужно определить результат, мы хотим победить, подготовка направлена на это. У нас есть все возможности и амбиции. Теперь нужно сосредоточиться на процессе и не отвлекаться на остальное. Не хочу, чтобы такое происходило с командой», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Бёрнли» занимает 16-е место с 10 очками в активе.