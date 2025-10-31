Игроки «Барселоны» недовольны физической подготовкой команды — RAC1

Игроки «Барселоны» всё больше недовольны физической подготовкой и считают, что она играет ключевую роль как в кризисе с травмами, так и в снижении результатов команды, сообщает RAC1.

Многие футболисты начали заниматься с персональными тренерами, поскольку считают, что командные тренировки не уделяют достаточно внимания укреплению мышц для поддержания формы.

Прошлый сезон стал лучшим для сине-гранатовых по показателю травматизма с 2020 года: за сезон было получено всего 20 травм. Однако перед началом нынешнего сезона спортивный директор команды Деку заменил предыдущий состав отдела физической подготовки.

После 10 сыгранных туров испанской Примеры «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков.