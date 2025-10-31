«Вернули 2006-й!» «Спартак» выложил фото игроков в метро, вспомнив матч ЛЧ с «Интером»

Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала фотографии футболистов команды в метро. Ровно 19 лет назад, 31 октября 2006 года, игрокам московской команды из-за пробок пришлось ехать на метро, чтобы успеть на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). В той встрече за «нерадзурри» играл нынешний главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Вернули 2006-й! Футболисты «Спартака» проехались в метро — всё как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — написано в сообщении красно-белых.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Единственный мяч в указанном матче забил нападающий Хулио Крус с передачи Златана Ибрагимовича.

