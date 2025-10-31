Журналист Морган анонсировал самое откровенное интервью в жизни Роналду

Британский журналист Пирс Морган на своей странице в социальной сети X опубликовал новое фото с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, анонсируя интервью с футболистом, которое выйдет на следующий неделе.

«Самое личное и откровенное интервью в жизни Криштиану Роналду. Я провёл 80 минут, общаясь с величайшим футболистом всех времён у него дома в Саудовской Аравии. Это блестящая беседа», — написал Морган.

Ранее журналист уже выкладывал фото с португальским нападающим, анонсируя интервью с ним.

Три года назад Роналду давал интервью Моргану, где португалец раскритиковал «Манчестер Юнайтед», футболистом которого он являлся на тот момент. В частности, Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Хага, поскольку этот тренер не уважает его. Также португалец выразил разочарование развитием клуба. Данное интервью привело к расторжению контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед».

