Поконьоли — о Погба: Поль получил травму лодыжки на тренировке

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли рассказал о травме полузащитника своей команды Поля Погба, полученной в четверг, 30 октября, на тренировке.

«Поль получил травму лодыжки вчера на тренировке. Мы ждём подтверждения тяжести травмы, но да, завтра он не сможет выйти на поле. Он немного подвернул лодыжку, нужно дождаться результатов дополнительных тестов. Вчера Погба смог закончить тренировку, так что это может быть положительным знаком, однако нам нужно быть уверенными, а сегодня он не был на 100% в форме, чтобы перенести вес на ногу», — приводит слова Поконьоли RMC Sport.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке. Сегодня полузащитник не тренировался с составом во время групповых упражнений. Клуб ждёт дальнейшей информации о состоянии футболиста.