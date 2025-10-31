Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Марселя» рассказал о состоянии здоровья после обморока

Аудио-версия:
21-летний французский нападающий «Марселя» Билал Надир высказался о состоянии своего здоровья после обморока, произошедшего во время матча 10-го тура французской Лиги 1, в котором его команда сыграла вничью с «Анже» (2:2).

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Анже
Анже
0:1 Шериф – 25'     1:1 Ваш – 52'     2:1 Ваш – 70'     2:2 Камара – 90+6'    

«Привет всем! Снова пишу вам, чтобы заверить, моё здоровье стабильно. Хотел поблагодарить вас за все сообщения и поддержку. Я вне опасности и чувствую себя лучше», — написал Надир на своей странице в социальной сети.
Игрок внезапно потерял сознание на поле стадиона «Оранж Велодром» во время матча. После нескольких минут общения с медицинским персоналом его унесли на носилках и доставили в больницу.

В нынешнем сезоне Надир провёл девять матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.

