Игрок «Марселя» рассказал о состоянии здоровья после обморока
21-летний французский нападающий «Марселя» Билал Надир высказался о состоянии своего здоровья после обморока, произошедшего во время матча 10-го тура французской Лиги 1, в котором его команда сыграла вничью с «Анже» (2:2).
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Анже
Анже
0:1 Шериф – 25' 1:1 Ваш – 52' 2:1 Ваш – 70' 2:2 Камара – 90+6'
«Привет всем! Снова пишу вам, чтобы заверить, моё здоровье стабильно. Хотел поблагодарить вас за все сообщения и поддержку. Я вне опасности и чувствую себя лучше», — написал Надир на своей странице в социальной сети.
Игрок внезапно потерял сознание на поле стадиона «Оранж Велодром» во время матча. После нескольких минут общения с медицинским персоналом его унесли на носилках и доставили в больницу.
В нынешнем сезоне Надир провёл девять матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.
