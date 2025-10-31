Игрок «Марселя» рассказал о состоянии здоровья после обморока

21-летний французский нападающий «Марселя» Билал Надир высказался о состоянии своего здоровья после обморока, произошедшего во время матча 10-го тура французской Лиги 1, в котором его команда сыграла вничью с «Анже» (2:2).

«Привет всем! Снова пишу вам, чтобы заверить, моё здоровье стабильно. Хотел поблагодарить вас за все сообщения и поддержку. Я вне опасности и чувствую себя лучше», — написал Надир на своей странице в социальной сети.

Игрок внезапно потерял сознание на поле стадиона «Оранж Велодром» во время матча. После нескольких минут общения с медицинским персоналом его унесли на носилках и доставили в больницу.

В нынешнем сезоне Надир провёл девять матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.