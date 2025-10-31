Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Глушенков признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре

Глушенков признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре
Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком санкт-петербургского клуба в уходящем октябре. Об этом информирует пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

В октябре футболист принял участие в трёх матчах Мир РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Глушенков сделал её в игре 13-го тура с московским «Динамо» (2:1). Также в нынешнем месяце «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Всего в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

