Энрике — перед матчем с «Ниццей»: мы не привыкли к такому результату дома

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей игре 11-го тура французской Лиги 1, в которой его команде предстоит встретиться с «Ниццей», обыгрывавшей парижский клуб в двух последних матчах на «Парк де Пренс» (3:1 — в прошлом сезоне и 3:2 — в сезоне-2023/2024).

«Конечно, это мотивация. Для нас это ненормально. Мы не привыкли к такому результату дома, это, безусловно, будет нас подстёгивать завтра. Однако будет очень сложно. «Ницца» сейчас на позитивной волне, они изменили свою динамику. Ни у одной команды нет такой статистики», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» занимает восьмое место с 17 очками в активе.