Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Энрике — перед матчем с «Ниццей»: мы не привыкли к такому результату дома

Энрике — перед матчем с «Ниццей»: мы не привыкли к такому результату дома
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей игре 11-го тура французской Лиги 1, в которой его команде предстоит встретиться с «Ниццей», обыгрывавшей парижский клуб в двух последних матчах на «Парк де Пренс» (3:1 — в прошлом сезоне и 3:2 — в сезоне-2023/2024).

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ницца
Ницца
«Конечно, это мотивация. Для нас это ненормально. Мы не привыкли к такому результату дома, это, безусловно, будет нас подстёгивать завтра. Однако будет очень сложно. «Ницца» сейчас на позитивной волне, они изменили свою динамику. Ни у одной команды нет такой статистики», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» занимает восьмое место с 17 очками в активе.

Официально
Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ из-за травмы выбыл на несколько недель
