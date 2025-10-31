Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счёт в матче на 40-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт стартовый матч 14-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются московский ЦСКА и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают третье место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

