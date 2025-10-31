Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счёт в матче на 40-й минуте, забив с пенальти

ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счёт в матче на 40-й минуте, забив с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт стартовый матч 14-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются московский ЦСКА и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'    

На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают третье место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября). Команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE
Live
ЦСКА сделал шаг на пути к первому месту в РПЛ! Но потерял из-за травм двух игроков. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android