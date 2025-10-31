Скидки
В РФС подтвердили, что Виталий Мешков завершил карьеру арбитра

В РФС подтвердили, что Виталий Мешков завершил карьеру арбитра
Виталий Мешков завершил карьеру футбольного арбитра. Это «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Мешкову 42 года. Он дебютировал в качестве главного арбитра Мир Российской Премьер-Лиги в матче 19-го тура между ЦСКА и «Аланией», который состоялся 29 августа 2010 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7). На 15-м месте располагается «Оренбург» (8).

Самые титулованные футбольные клубы России:

