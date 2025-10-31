Скидки
Аугсбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение прямо перед началом матча с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение незадолго до стартового свистка на матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Вместо бразильского футболиста на поле вышел Артём Бандикян.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают третье место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

Самые опасные травмы в футболе:

