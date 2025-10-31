Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение прямо перед началом матча с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение незадолго до стартового свистка на матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Вместо бразильского футболиста на поле вышел Артём Бандикян.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают третье место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

Самые опасные травмы в футболе: